Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2450 liradan, euro 37,0890 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,2620 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1890 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2450 liradan, euro 37,0890 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2430 liradan alınan dolar, 34,2450 liradan satılıyor.
37,0870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,0890 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2620 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1890 lira olmuştu.