Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2720 liradan, euro 37,0850 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,2700 liradan, euro ise 37,0830 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,2950 lira, euronun satış fiyatı ise 37,0090 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Dolar endeksi dün, 29 Eylül'de gördüğü 100,9 seviyesinden yaklaşık yüzde 4,5 yükselerek 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 104,6'ya çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak yaklaşık 3 ayın zirvesi olan yüzde 4,26'ya ulaştı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybederek 2.715 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2.727 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı da dünkü kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 75,4'ten işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, resesyon endişelerinin güçlü kaldığı bölgede bugün açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD ekim ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

22:45 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması