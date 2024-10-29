Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 34,2900 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 37,1060'tan, sterlin/TL önceki kapanışa paralel 44,4700'den satılıyor.

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü 34,3021'den tamamlamıştı.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN YOL HARİTASI BELİRSİZ

ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takvimi öncesinde varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor.

Ülkede ekonominin "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinin yakından takip edileceğini kaydederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatı hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 70 olarak fiyatlanıyor.