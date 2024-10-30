Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2890 liradan, euro 37,1140 liradan güne başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2890 liradan, euro 37,1140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2870 liradan alınan dolar, 34,2890 liradan satılıyor.
37,1120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.