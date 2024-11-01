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Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2670 liradan, euro 37,3310 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,2600 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2970 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 01.11.2024 08:40
  • Giriş: 01.11.2024 08:40
  • Güncelleme: 01.11.2024 09:02
Kaynak: AA
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2670 liradan, euro 37,3310 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2650 liradan alınan dolar, 34,2670 liradan satılıyor.

37,3290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3310 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2600 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2970 lira olmuştu.

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