Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3520 liradan, euro 37,4150 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,3500 liradan alınan dolar, 34,3520 liradan satılıyor.

37,4130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3470 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4870 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.