Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2480 liradan, euro 36,8900 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2460 liradan alınan dolar, 34,2480 liradan satılıyor.

36,8880 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8900 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3490 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5010 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNİN SONUCUNA ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor.

ABD'de dün yapılan 60. başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarda değişiklik olması beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

İlk sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın seçimi önde götürürken, sonuçlarının belirginleşmeye başlamasıyla birlikte kripto para birimlerinde önemli bir yükseliş gözlemlendi.

Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 7,2 yükselişle 74 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'e çıktı.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.