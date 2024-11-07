Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,1980 liradan, euro 36,8800 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,2360 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7270 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,1980 liradan, euro 36,8800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,1960 liradan alınan dolar, 34,1980 liradan satılıyor.
36,8780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2360 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7270 lira olmuştu.