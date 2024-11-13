Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,3770 liradan, euro 36,5220 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,3790 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,3770 liradan, euro 36,5220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3750 liradan alınan dolar, 34,3770 liradan satılıyor.
36,5200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5220 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3790 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.