Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,3440 liradan, euro 36,3270 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,3440 liradan, euro 36,3270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3420 liradan alınan dolar, 34,3440 liradan satılıyor.
36,3250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3410 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5450 lira olmuştu.