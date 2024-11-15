Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,4190 liradan, euro 36,3170 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,3670 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3110 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,4190 liradan, euro 36,3170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,4170 liradan alınan dolar, 34,4190 liradan satılıyor.
36,3150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3170 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3670 lira, euronun satış fiyatı ise 36,3110 lira olmuştu.