Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,5450 liradan, euro 36,6160 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,5660 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5850 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,5450 liradan, euro 36,6160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,5430 liradan alınan dolar, 34,5450 liradan satılıyor.
36,6140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5660 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5850 lira olmuştu.