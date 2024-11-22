Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısında değer kaybı sürüyor.

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararının ardından dolar 34,5330'dan liradan, euro 36,2020 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada dolar 34,5580 liradan, euro 36,2000 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,5030 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4160 lira olmuştu.

POLİTİKA FAİZİ 8. KEZ SABİT BIRAKILDI

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. PPK karar metninde, "Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.

Böylece, Merkez Bankası politika faizini sekizinci toplantıda da değiştirmemiş oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.420 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

11.30 Almanya, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi