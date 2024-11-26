Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6180 liradan, euro 36,3300 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6160 liradan alınan dolar, 34,6180 liradan satılıyor. 36,3280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5850 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4320 lira olmuştu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Kasım'da açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 3,20 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 8 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel enflasyon beklentileri

17.00 ABD, eylül ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı New York Fed tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

22.00 ABD, FOMC Toplantı Tutanakları