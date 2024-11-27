Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,6570 liradan, euro 36,3070 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,6470 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4200 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,6570 liradan, euro 36,3070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6550 liradan alınan dolar, 34,6570 liradan satılıyor.
36,3050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6470 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4200 lira olmuştu.