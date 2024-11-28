Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,6560 liradan, euro 36,6520 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,6560 liradan, euro 36,6520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılıyor.
36,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6520 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu.