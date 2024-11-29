Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,6970 liradan, euro 36,7040 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,6090 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5660 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,6970 liradan, euro 36,7040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6950 liradan alınan dolar, 34,6970 liradan satılıyor.
36,7020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7040 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,6090 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5660 lira olmuştu.