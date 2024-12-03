Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,7490 liradan, euro 36,4940 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,7150 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5260 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,7490 liradan, euro 36,4940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7470 liradan alınan dolar, 34,7490 liradan satılıyor.
36,4920 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4940 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7150 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5260 lira olmuştu.