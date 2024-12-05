Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,7630 liradan, euro 36,7120 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4550 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,7630 liradan, euro 36,7120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7610 liradan alınan dolar, 34,7630 liradan satılıyor.
36,7100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4550 lira olmuştu.