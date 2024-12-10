Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8410 liradan, euro 36,8290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,8390 liradan, euro 36,8270 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,8120 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8670 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem izleyeceği para politikasını etkilemesi bekleniyor.

Avrupa borsalarında ise dün karışık seyir önce çıkarken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Asya borsalarında ise pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in gelecek yıl güçlü teşvikler açıklayabileceği yönündeki haber akışı risk iştahını besliyor.

ONS ALTIN FİYATINDA ARTIŞ

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve siyasal belirsizliklerin etkisiyle dün yüzde 1 artışla 2 bin 658 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 672 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da jeopolitik risklerin etkisiyle dün yüzde 1,3 değer kazancıyla 71,8 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 71,7 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE NELER YAŞANDI?

Öte yandan, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 243 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Japonya, kasım ayı makine siparişleri

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE