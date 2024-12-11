Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, euro 36,7280 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, euro 36,7280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılıyor.
36,7260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.