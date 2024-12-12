Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,8860 liradan, euro 36,7610 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9630 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,8860 liradan, euro 36,7610 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,8840 liradan alınan dolar, 34,8860 liradan satılıyor.
36,7590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7610 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8680 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9630 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.
Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.