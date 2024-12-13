Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,9490 liradan, euro 36,6110 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,8710 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,9490 liradan, euro 36,6110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,9470 liradan alınan dolar, 34,9490 liradan satılıyor.
36,6090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6110 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8710 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.
Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.