Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,9700 liradan, euro 36,7660 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,9700 liradan, euro 36,7660 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,9680 liradan alınan dolar, 34,9700 liradan satılıyor.
36,7640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7660 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,9640 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7560 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.
Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.