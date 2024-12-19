Dolar/TL güne nasıl başladı?

Türk lirası karşısında da yükselişine istikrarlı bir şekilde devam eden dolar, 35,0420 liradan, euro 36,4900 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,0400 liradan alınan dolar, 35,0420 liradan satılıyor.

36,4880 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4900 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0200 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7870 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Dün, Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.