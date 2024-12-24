Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2520 liradan, euro 36,7930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,2500 liradan, euro ise 36,7910 liradan alnıyor

Dün doların satış fiyatı 35,2200 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7860 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, bugün yarım gün, yarın ise tam gün piyasalar kapalı olacak.

Yılın son günlerine girilirken Avrupa genelinde 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni ABD yönetiminin ticari politikalarına yönelik soru işaretleri risk iştahını sınırlıyor.

Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra atacağını söylediği ek gümrük tarifesi adımlarının etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ABD yönetiminin stratejik ürünlerde de temkinli tavrı devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.