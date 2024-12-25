Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2750 liradan, euro 36,8800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,2730 liradan alınan dolar, 35,2750 liradan satılıyor.

36,8780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,2560 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8380 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA NOEL TATİLİ SAKİNLİĞİ

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçtiğimiz hafta gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyalleri sonrası gözler yeni yılda ABD'de ekonomisinin makroekonomik görünümüne çevrildi.