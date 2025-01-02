Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,3730 liradan, euro 36,7620 liradan güne başladı. Salı günü doların satış fiyatı 35,3580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7510 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3730 liradan, euro 36,7620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3710 liradan alınan dolar, 35,3730 liradan satılıyor.
36,7600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,7620 lira olarak belirlendi.
Salı günü doların satış fiyatı 35,3580 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7510 lira olmuştu.