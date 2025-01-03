Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, euro 36,3580 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3950 liradan, euro 36,3580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3930 liradan alınan dolar, 35,3950 liradan satılıyor.
36,3560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5040 lira olmuştu.