Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3450 liradan, euro 36,7480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,3430 liradan, euro 36,7460 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7940 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 değer kaybederek 108,3 seviyesinden kapanmasının ardından yeni işlem gününe yatay bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin uygulayacağı ticari ve ekonomik politikalardaki belirsizlikle yön arayışını sürdürürken, şu sıralarda 76 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00 ABD, aralık ayı ISM hizmet sektörü PMI