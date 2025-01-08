Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,3470 liradan, euro 36,6410 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,3400 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7630 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,3470 liradan, euro 36,6410 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,3450 liradan alınan dolar, 35,3470 liradan satılıyor.
36,6390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3400 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7630 lira olmuştu.