Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,4240 liradan, euro 36,4370 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5360 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,4240 liradan, euro 36,4370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,4220 liradan alınan dolar, 35,4240 liradan satılıyor.
36,4350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4370 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3300 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5360 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR ABD'NİN TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında "temkinli" hareket edeceği yönündeki mesajları, faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişelerin güçlü kalmasına yol açıyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.