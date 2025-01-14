Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,4880 liradan, euro 36,3640 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,4980 lira, euronun satış fiyatı ise 36,2300 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,4880 liradan, euro 36,3640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,4860 liradan alınan dolar, 35,4880 liradan satılıyor.
36,3620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,3640 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,4980 lira, euronun satış fiyatı ise 36,2300 lira olmuştu.