Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,4780 liradan, euro 36,5990 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,4670 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6600 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,4780 liradan, euro 36,5990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,4760 liradan alınan dolar, 35,4780 liradan satılıyor.
36,5970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5990 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,4670 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6600 lira olmuştu.