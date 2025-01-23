Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,6700 liradan, euro 37,1090 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,6500 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1460 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,6700 liradan, euro 37,1090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,6680 liradan alınan dolar, 35,6700 liradan satılıyor.
37,1070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1090 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,6500 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1460 lira olmuştu.