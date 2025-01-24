Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,6970 liradan, euro 37,3090 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,6450 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1180 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,6970 liradan, euro 37,3090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,6950 liradan alınan dolar, 35,6970 liradan satılıyor.
37,3070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3090 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,6450 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1180 lira olmuştu.