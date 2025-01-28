Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7590 liradan, euro 37,3510 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,7570 liradan alınan dolar, 35,7590 liradan satılıyor.

37,3490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3510 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,7350 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6310 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.