Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7640 liradan, euro 37,3410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,7620 liradan alınan dolar, 35,7640 liradan satılıyor.

37,3390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3410 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,7670 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin son dönemdeki sözle yönlendirmelerinde enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkati çekmelerine ve Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini bildirdi.