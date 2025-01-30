Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7940 liradan, euro 37,3050 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,7920 liradan alınan dolar, 35,7940 liradan satılıyor.

37,3030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3050 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,7790 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1930 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.