Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar ve euro, güne TL karşısında biraz daha değer kazanarak başladı.

Dolar/TL şu an (saat 9:20) 35,8 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL de 37,2 seviyesinde.

Dün doların satış fiyatı 35,7790 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1930 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.