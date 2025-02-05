Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,9550 liradan, euro 37,3070 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,9430 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2080 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,9550 liradan, euro 37,3070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,9530 liradan alınan dolar, 35,9550 liradan satılıyor.
37,3070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,9430 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2080 lira olmuştu.