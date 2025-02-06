Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,9230 liradan, euro 37,4080 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 35,9250 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4360 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 35,9230 liradan, euro 37,4080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,9210 liradan alınan dolar, 35,9230 liradan satılıyor.
37,4060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4080 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,9250 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4360 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.