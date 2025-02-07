Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9970 liradan, euro 37,3790 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,9950 liradan alınan dolar, 35,9970 liradan satılıyor.

37,3770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3790 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,8990 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.