Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0280 liradan, euro 37,1190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,0260 liradan alınan dolar, 36,0280 liradan satılıyor.

37,1170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1190 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,9940 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1520 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED BAŞKANI POWELL'A ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı. Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda ABD ekonomisindeki gidişata ve tarifelerin olası etkilerine yönelik ipuçları aranacak. Analistler, para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü işaret etti.