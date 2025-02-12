Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0550 liradan, euro 37,3480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,0530 liradan alınan dolar, 36,0550 liradan satılıyor.

37,3460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD'DEKİ ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.