Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,1170 liradan, euro 37,8160 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 36,1170 liradan, euro 37,8160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,1150 liradan alınan dolar, 36,1170 liradan satılıyor.
37,8140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,1050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3370 lira olmuştu.