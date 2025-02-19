Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,3020 liradan, euro 37,9560 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,2750 lira, euronun satış fiyatı ise 37,8970 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,3020 liradan, euro 37,9560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,3000 liradan alınan dolar, 36,3020 liradan satılıyor.
37,9540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9560 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,2750 lira, euronun satış fiyatı ise 37,8970 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FOMC TOPLANTI TUTANAKLARINDA
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.