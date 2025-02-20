Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,3120 liradan, euro 37,9700 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,3040 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9100 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,3120 liradan, euro 37,9700 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,3100 liradan alınan dolar, 36,3120 liradan satılıyor.
37,9680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9700 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,3040 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9100 lira olmuştu.