Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4060 liradan, euro 38,2330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4040 liradan alınan dolar, 36,4060 liradan satılıyor. 38,2310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2330 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,3170 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9390 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişeler ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.