Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4620 liradan, euro 38,2380 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,4360 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1420 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4620 liradan, euro 38,2380 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,4600 liradan alınan dolar, 36,4620 liradan satılıyor. 38,2360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2380 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4360 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1420 lira olmuştu.